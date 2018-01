Das Sturmtief "Burglind" hat die Langläufer beim Tour-de-Ski-Heimspiel in Oberstdorf gestoppt. Wegen der Gefährdung der Sportler auf der Strecke wurden vor der Sprint-Qualifikation der Herren alle Wettkämpfe abgesagt. Zuvor waren die Damen auf der Strecke - und hier knackte Hanna Kolb die Olympianorm.

"Keine zumutbaren Bedingungen"

Eisenlauer: "Wäre sehr gern gelaufen"

Zur ersten Absage eines Wettkampfes in der zwölfjährigen Geschichte der Tour de Ski sagte Andreas Schlütter, sportlicher Leiter beim Deutschen Skiverband: "Es sind auf der Strecke Bäume umgefallen, manche Läufer sind einfach stehen geblieben. Das waren einfach keine zumutbaren Bedingungen für die Athleten, aber auch die Betreuer an der Strecke."



Die deutschen Damen reagierten mit Verständnis auf die Absage. Nicole Fessel, bestplatzierte DSV-Läuferin in der Gesamtwertung, sagte: "Mich hat eine Windböe erfasst, da bin ich mehr rückwärts als vorwärts gerutscht. Es war nicht mehr fair." Victoria Carl wurde vom Sturm sogar umgerissen. Sebastian Eisenlauer ärgerte sich: "Ich wäre sehr gern gelaufen. Ich habe hier meine besten Resultate gemacht, die Strecke liegt mir" , so der Lokalmatador, der immer noch nicht die Olympianorm in der Tasche hat.

Sprints werden nicht nachgeholt - Massenstarts am Donnerstag

Die für Mittwoch geplanten Klassik-Sprints werden nicht nachgeholt, weshalb sich die Tour de Ski in diesem Jahr von sieben auf sechs Rennen verkürzt. Die Langlauffans in Oberstdorf können sich dennoch auf ein Rennen freuen: Am Donnerstag stehen im Oberallgäu noch die Massenstarts an.

Vor der Absage: Starke Quali der DSV-Damen

Vor der Absage hatte bereits die Quali der Damen stattgefunden. Und hier zeigten die deutschen Läuferinnen durchaus starke Leistungen. Als beste DSV-Läuferin kam Sandra Ringwald auf den guten dritten Platz. Hanna Kolb wurde Zwölfte, Stefanie Böhler belegte Platz 17. Elisabeth Schicho und Laura Gimmler sicherten auf den Plätzen 26 und 30 noch knapp die Viertelfinal-Tickets, die sie nicht einlösen konnten.

Kolb löst trotz Absage die Olympianorm

Hanna Kolb (Mitte) darf nach Pyeongchang.

Für Hanna Kolb könnte der Tag aber dennoch etwas Gutes haben. Das Qualifikationsergebnis geht zwar nicht in die Tour-Wertung ein, wird aber als FIS-Rennen gewertet. Und mit Platz zwölf hätte sie die Olympia-Norm mit zwei Plätzen unter den besten 15 geschafft. "Da hätte das Ganze ja doch noch etwas Gutes" , sagte Kolb.



Insgesamt dürfen sich jetzt mit Sandra Ringwald, Nicole Fessel, Steffi Böhler, Kolb und Thomas Bing fünf DSV -Athleten auf die Winterspiele freuen.

Video starten, abbrechen mit Escape 04.01., 10 Uhr | Langlauf und Biathlon im Livestream | 04.01.2018 | 04:00:00 Min. | Verfügbar bis 04.01.2018 | Das Erste

dh/sid | Stand: 03.01.2018, 14:00