Nahe der russischen Grenze stehen für die Langläufer des Deutschen Skiverbandes drei Wettbewerbe auf dem Programm. Am Freitag sind die Sprinter gefragt, am Samstag und Sonntag folgen Distanz- und Verfolgungswettbewerbe. Für den Weltcup-Auftakt haben sich nach den Leistungstests im Sommer und den Testrennen zuletzt in Davos neun Sportler empfohlen.

Das sind im Einzelnen bei den Damen: Stefanie Böhler ( SC Ibach), Victoria Carl ( SC Motor Zella-Mehlis), Katharina Hennig ( WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Sandra Ringwald (Skiteam Schonach-Rohrhardsberg). Für die Herren gehen Thomas Bing (Rhöner WSV ), Jonas Dobler ( SC Traunstein), Sebastian Eisenlauer ( SC 1909 Sonthofen), Andreas Katz ( SV Baiersbronn) und Thomas Wick ( SC Motor Zella-Mehlis) in die Loipe.

Böhler will es "den jungen Wilden" noch einmal zeigen

Alle Achtung vor Stefanie Böhler. Nach ihrer Krebsdiagnose 2012 und anschließenden Operationen hatte sich die Sportsoldatin wieder ins Team gekämpft und ist auch in der kommenden Olympiasaison dabei. Mit stolzen 36 Jahren will sie es noch einmal allen zeigen: " Ich konnte mich in den letzten Jahren in Richtung Saisonhöhepunkt steigern - das ist auch dieses Jahr mein Ziel. Dennoch möchte ich die Olympianorm so schnell wie möglich knacken - auch wenn's knackig wird, mit den jungen Wilden mitzuhalten. "

Olympia-Quali im Visier - "Andi" Katz ist dabei

Ebenso wollen die Herren die Qualifikation für die Olympischen Spiele so schnell wie möglich in Angriff nehmen. Nach Aussage von Bundestrainer Janko Neuber wolle man bereits in Ruka damit beginnen. " Die Testwochen im September haben gezeigt, dass wir im Vergleich zum Vorjahr den Gruppenschnitt verbessert haben. Die Richtung stimmt also ", sagte der 46-Jährige aus Oberwiesenthal.



Derweil ist Andreas "Andi" Katz zurück in der Mannschaft. Er freut sich, " überhaupt wieder dabei zu sein ". " Es war doch eine sehr lange Auszeit für mich nach meiner Schulterverletzung, dementsprechend froh bin ich darüber, dass ich den Anschluss ans Team wieder geschafft habe. "

Thema in: Wintersport im Ersten, 24.11., 16:10 Uhr

jmd/pm | Stand: 22.11.2017, 18:10