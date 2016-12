"Wir haben uns mit den zwei Top-Ten-Platzierungen sowie den guten Staffelresultaten der Herren und Damen in La Clusaz mannschaftlich stark präsentiert und in die Weihnachtspause verabschiedet", sagt Andreas Schlütter, sportlicher Leiter Langlauf beim DSV: "Bei der Tour de Ski möchten wir an unsere Leistungen aus La Clusaz anknüpfen. Dabei legen wir den Fokus nicht auf das Gesamtklassement, sondern wollen in einzelnen Etappen mit guten Leistungen überzeugen."

Die Zeiten, in denen deutsche Langläufer bei der "Tour de Ski" um den Gesamtsieg mitgelaufen sind, sind längst vorbei. Top-Ten-Platzierungen sind auch in diesem Jahr das Ziel, das Saison-Highlight ist nicht die "Tour de Ski", sondern die Nordische Ski-WM 2017 in Lahti im März. Die aussichtsreichsten Starter hat der DSV noch bei den Damen, etwa mit der aktuell starken Nicole Fessel (Oberstdorf), die in den ersten Distanz-Rennen der Saison mit den Plätzen fünf und sieben überzeugen konnte. Bei den Herren gibt es angesichts des bislang enttäuschenden Saisonverlaufs kaum Hoffnung auf Ausreißer nach oben.

Die Favoriten aus dem Norden

Norwegens Heidi Weng

Der Gesamtsieg bei den Damen und Herren dürfte wohl nach Norwegen gehen - und das, obwohl einige große Namen fehlen. Denn auch ohne die pausierenden Rekordweltmeister Petter Northug und Marit Björgen oder die gesperrte Vorjahressiegerin Therese Johaug sind die alles überragenden Skandinavier kaum zu schlagen. Den Weltcupführenden Heidi Weng und Martin Johnsrud Sundby können wohl am ehesten noch die eigenen Teamkollegen Ingvild Flugstad Östberg und Finn Haagen Krogh gefährlich werden.

Das DSV-Aufgebot

Damen: Monique Siegel (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Stefanie Böhler (SC Ibach), Viktoria Carl (SC Motor Zella-Mehlis), Nicole Fessel (SC Oberstdorf), Antonia Fräbel (WSV Asbach), Katharina Hennig ((WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Hanna Kolb (TSV Buchenberg), Sofie Krehl (SC 1906 Oberstdorf), Sandra Ringwald (Skiteam Schonach-Rohrhardsberg), Elisabeth Schicho (SC Schliersee)

Herren: Thomas Bing (Rhöner WSV), Lucas Bögl (SC Gaißach), Jonas Dobler (SC Traunstein), Sebastian Eisenlauer (SC Sonthofen), Andreas Kühne (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Valentin Mättig (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Thomas Wick (SC Motor Zella-Mehlis), Florian Notz (TSV/SZ Böhringen Römerstein), Tim Tscharnke (SV Biberau)

Die Termine der "Tour de Ski"

Samstag, 31.12.2016, Val Müstair (Schweiz)

Sprints



Sonntag, 01.01.2017, Val Müstair (Schweiz)

Herren Massenstart 10 Kilomter klassisch

Damen Massenstart 5 Kilometer klassisch



Dienstag, 03.01.2017, Oberstdorf (Deutschland)

Damen Skiathlon 10 Kilometer klassisch/freier Stil

Herren Skiathlon 20 Kilomter klassisch/freier Stil



Mittwoch, 04.01.2017, Oberstdorf (Deutschland)

Damen Verfolgung 10 Kilometer freier Stil

Herren Verfolgung 15 Kilometer freier Stil



Freitag, 06.01.2017, Toblach (Italien)

Herren 10 Kilometer klassisch

Damen, 5 Kilometer klassisch



Samstag, 07.01.2017, Val di Fiemme (Italien)

Damen Massenstart 10 Kilometer klassisch

Herren Massenstart 15 Kilometer klassisch



Sonntag, 08.01.2017, Val di Fiemme (Italien)

Damen Verfolgung 9 Kilometer freier Stil

Herren Verfolgung 9 Kilometer freier Stil

dsv/sid | Stand: 29.12.2016, 12:18