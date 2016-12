ARD-Experte Peter Schlickenrieder

Sportschau.de: Für die meisten Experten ist der Ausgang der "Tour de Ski" eigentlich klar - die Norwegerinnen und Norweger werden die Rennen dominieren. Wen siehst Du sonst noch mit Chancen im Kampf um den Tour-Sieg?

ARD-Langlaufexperte Peter Schlickenrieder: Bei den Damen hat definitiv auch Schweden eine Chance, bei den Herren zumindest eine Außenseiterchance. Da ist aber natürlich der Norweger Martin Johnsrud Sundby der Favorit schlechthin, das hat er die letzten Jahre bewiesen. Bei der Menge der Wettkämpfe mit anspruchsvollen Prüfungen wie dem "Final Climb" in Val di Fiemme wird wahrscheinlich kein Kraut gegen ihn gewachsen sein.

Dario Cologna

Daneben eben vielleicht Schweden, theoretisch könnte auch der Schweizer Dario Cologna ein Kandidat sein, der in der letzten Pressekonferenz vor der "Tour" auch gesagt hat, dass er um den Gesamtsieg mitlaufen will. Aber die meisten haben den Fokus auf der Weltmeisterschaft im März, weil es nur wenige Athleten gibt, die die Kraft für zwei Höhepunkte im Jahr haben.

Charlotte Kalla

Bei den Damen wird sicherlich eine Charlotte Kalla ein Wörtchen mitreden wollen, sie wird den Gesamtsieg den Norwegerinnen sicher nicht so leicht überlassen. Eine Marit Björgen, die stark in den Weltcup zurückgekommen ist, startet zwar nicht bei der "Tour". Aber es gibt genügend Teamkolleginnen wie etwa Heidi Weng, die prädestiniert für den Tour-Sieg sind.

Das schwedische Team hast Du angesprochen. Aber was ist beispielsweise mit den Finnen? Bei den Herren steht Matti Heikkinnen immerhin aktuell auf Platz drei im Gesamtweltcup?

Schlickenrieder: Ich glaube, dass Heikkinen in den Sprintrennen zuviele Punkte verliert. Er ist ein richtig guter Distanzläufer, aber bei den Sprintrennen wird er voraussichtlich überhaupt keine Punkte sammeln. Außerdem ist er kein Super-Skater, das braucht man aber zum Beispiel beim "Final Climb", da wird er sich schwer tun. Außerdem: Auch er wird seinen Fokus in diesem Winter auf die Weltmeisterschaft legen. Wenn ihm die "Tour de Ski" zu hart wird, wird er sie auch nicht zu Ende laufen. Und die "Tour de Ski" ist ein hartes Gerät. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass gerade die Finnen aussteigen, noch einmal einen Ausdauerblock einschieben und sich vernünftig für die WM fit machen.

Die Chancen des deutschen Teams

So ähnlich denkt auch Andreas Schlütter, der sportliche Leiter Langlauf im Deutschen Skiverband ( DSV ). Natürlich ist die "Tour de Ski" ein Saisonhöhepunkt, man will ein paar Top-Ten-Plätze, wichtiger ist aber die Nordische Ski-WM in Lahti im März 2017. Was können wir vom DSV-Team erwarten?

Schlickenrieder: Ich denke, dass die deutschen sehr stark auf gute Einzelplatzierungen schauen, es geht ja auch im die Qualifikation für die WM. Eine Hanna Kolb beispielsweise wird sich natürlich auf die Sprints zum Auftakt konzentrieren. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es nur selten funktioniert, bei der "Tour de Ski" und der Weltmeisterschaft absolut top zu sein. Das haben bisher nur ganz wenige geschafft.

Deshalb ist eine lange"Tour de Ski" für ein junges Team wie dem deutschen, dass auch noch von Krankheiten gebeutelt ist, sogar gefährlich. Wenn Läuferinnen und Läufer jetzt krank werden und ausfallen, ist auch die WM in Gefahr. Jetzt bloß nicht mehr krank werden oder ausfallen, das ist die oberste Maxime. Deshalb denke ich, dass sich das DSV-Team sehr stark auf einzelne Wettbewerbe konzentriert - was ich für absolut richtig halte. Entscheidend ist die Weltmeisterschaft, da muss man vorne dabei sein. Alles andere muss man dem unterordnen.

Auf wen setzt du in diesen Einzelrennen? Das deutsche Team ist sehr groß, zehn Läuferinnen und neun Läufer sind dabei.

Hanna Kolb

Schlickenrieder: Beim Auftakt hat sich sicherlich Hanna Kolb sehr viel vorgenommen im Sprint. Dann auch Sandra Ringwald, die sehr gut sprinten kann und auch mit der Strecke in Val Müstair gut zurecht kommt. Denn die Strecke beginnt mit einem steilen Abstieg, hat eine schnelle, kurvige Abfahrt - man muss Kurven fahren können, Wellen drücken können, da ist auch etwas der Skifahrer gefragt.

Nicole Fessel

Im Massenstartrennen im klassischen Stil gibt's am Anfang auf der 2,5-Kilometer-Runde einen richtig langen Anstieg, wie bei einem kleinen Berglauf. Da werden einige Topathletinnen weglaufen. Ich denke Nicole Fessel wird da eine der wenigen sein, die da mitlaufen kann. Wer auch sehr gut in den Winter gestartet ist, ist Viktoria Karl. Bei ihr merkt man aber, dass sie noch sehr jung ist, war zuletzt auch etwas krank, etwas ausgelaugt. Da merkt man einfach, wie schwer es für junge Sportler angesichts der Menge der Weltcups ist. Sie hat noch nicht die Konstanz wie etwa eine Nicole Fessel.

Bei den DSV-Herren schaut's weniger gut aus. Da hofft man im Sprint auf Tim Tscharnke, ansonsten geht's um Schadensbegrenzung?

Florian Notz

Schlickenrieder: Ich würde das gar nicht so negativ sehen. Klar ist es schade, dass etwa Jonas Dobler im Vorfeld so viel krank war. Aber gerade Lucas Bögl, der wieder dran ist, hat mit seinen Teamkollegen in La Clusaz eine gute Staffel abgeliefert. Florian Notz ist in Davos auf den neunten Platz gelaufen, das ist ein deutlicher Fingerzeig. Ich finde die Herren finden gerade wieder zusammen. Es ist ein großes Team bei der "Tour de Ski", aber eben auch sehr jung. Und da kann man die Stabilität, die etwa ein Sundby mit deutlich mehr Trainingskilometern hat, natürlich nicht erwarten.

Sebastian Eisenlauer

Ich sehe das deutsche Herrenteam nicht so schlecht. Wenn man sieht, wie sie auftreten: Das ist eine geschlossene Mannschaft, eine junge Mannschaft, die sich vorarbeiten wird. Junge Sportler wie etwa Sebastian Eisenlauer, der vielleicht nicht so toll in die Saison gestartet ist, können die "Tour" nutzen, um sich noch für die WM zu qualifizieren. Und harte Wettkämpfe sind ja auch ein gutes Training für die Weltmeisterschaft. Deswegen glaube ich, dass sich die DSV-Herren bei der "Tour de Ski" gar nicht so schlecht verkaufen werden im Vergleich zu den bisherigen Weltcups.

Doping bei den Langläufern: Der CAS sollte entscheiden

Ein leidiges Thema bleibt uns leider auch zum Jahreswechsel nicht erspart: Doping. Das trifft natürlich auch die Langläufer. Einerseits gab einen offenen Brief an IOC und FIS, andererseits schwebt die vorläufige Sperre von sechs Russen, darunter Olympiasieger Alexander Legkow, über der "Tour" - beide wollten ihren Start einklagen, sind aber einen Tag vor dem "Tour"-Auftakt gescheitert. Wie präsent ist das Thema Doping vor dem "Tour"-Auftakt im Langlauf-Lager?

Alexander Legkow

Schlickenrieder: Ein intensives Thema unter den Athleten ist es vermutlich nicht. Aber im Umfeld natürlich schon. Markus Cramer (deutscher Trainer der supsendierten Russen Legkow und Jewgeni Below, Anm.d.Red.) trifft das natürlich sehr, mit ihm habe ich auch gesprochen, wie er die Situation einschätzt.

Wenn aber so ein offener Brief durch die Sportler verfasst wird, zeigt dass schon sehr deutlich, wie sehr das Thema die Athleten bewegt, wie sehr versucht wird, die moralischen Grundsätze zu stärken. Auch die Fälle in Norwegen mit einer Therese Johaug (Einnahme der Dopingsubstanz Clostebol über eine Lippencreme, Anm.d.Red.) und einem Martin Johnsrud Sundby (zweimonatige Sperre wegen zu hoher Konzentration des Astha-Mittels Salbutamol, Anm.d.Red.) - wo fängt Doping an, wo hört Doping auf - und wie steht man moralisch dazu? Und der offene Brief zeigt, dass da mündige Athleten sind, die sich Gedanken um ihren Sport machen. Von daher ist das ein schönes Signal.

Als Verband steht man natürlich in der Zwickmühle, dass alles juristisch wasserfest sein muss. Bei Legkow & Co. liegt ja nicht einmal eine positive Dopingprobe vor. Es gibt nur den Generalverdacht, das ist juristisch höchst kompliziert. Das ist nicht leicht für die Verbände. Von daher ist es zumindest gut, dass man sich über Moral und Werte Gedanken macht wie in dem offenen Brief. Es müsste endlich das Umdenken stattfinden, dass nicht nur Platz eins zählt und der Zweck die Mittel heiligt.

Wie kommt man aber raus aus diesem Dilemma? Nur mit Moral geht's ja anscheinend nicht. Fehlt nicht ein Machtwort von ganz oben?

Schlickenrieder: Man sieht ja, wie unterschiedlich die Verbände agieren. Wie das IOC das Thema angegangen ist, wie jetzt der Skiverband FIS damit umgeht. Man muss aufpassen, dass es jetzt nicht zu blindem Aktionismus kommt. Es wäre gut, wenn der Internationale Sportgerichtshof CAS ein Machtwort spricht oder eine Entscheidung fällt. Und das Thema Doping nicht durch Verbandsfunktionäre unterschiedlich gehandhabt wird.

Du bist mittlerweile auch genervt von diesem ständigen Hin und Her und sehnst dich nach klaren Verhältnissen?

Schlickenrieder: Genau. Man kann sich ja ein Urteil bilden, aber bei der aktuellen Situation? Wenn es eine positive Dopingprobe geben würde, gäbe es keine Frage. Aber momentan reden wir über Manipulationsversuche, bei denen wir nicht genau wissen, wer denn eigentlich was gemacht hat. Wie involviert sind die Athleten tatsächlich? Eigentlich müsste es einen Gerichtsprozess geben und da die ganze Situation beurteilt werden. Meiner Meinung nach kann man nicht pauschal vorverurteilen. Wenn es Beweise gibt, muss man auch verurteilen. Aber diese Vorvoreurteilung? Ich finde das sehr eigenartig.

Die Fragen stellte Bernd Eberwein.

br | Stand: 30.12.2016, 16:47