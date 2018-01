Cologna gewinnt erneut - Bing knackt die Norm

Ruhetag am Dienstag - Mittwoch in Oberstdorf

Nach einem Ruhetag am Dienstag geht es zum zweiten Tour-Stopp nach Oberstdorf (3. und 4. Januar). Dort steht als nächstes am Mittwoch der klassische Sprint (Qualifikation 12.30 Uhr, Finals 14.50 Uhr) auf dem Programm. Das Finale steigt am 6. und 7. Januar im italienischen Val di Fiemme.