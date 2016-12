Fessel, Tscharnke, Dobler vorzeitig raus

Die Vorläufe nicht überstanden bei den Damen Katharina Henning als 33., Victoria Carl als 36., Nicole Fessel als 43., Antonia Fräbel als 48. und Monique Siegel als 56. "Ich bin ganz schnell festgegangen, habe in der zweiten Runde am Anstieg fast gestanden. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe gut trainiert und fühle mich in Form" , sagte Fessel. Bei den Herren schieden gleich sieben Läufer aus dem Feld der 85 Athleten vorzeitig aus: Jonas Dobler als 36., Valentin Mättig als 40., Tim Tscharnke als 43., Lucas Bögl als 60., Andy Kühne als 69., Thomas Wick als 80. und Florian Notz als 82.

Eisenlauer fehlt bei der Tour

Kurz vor dem Start der Tour de Ski musste das deutsche Langlauf-Team einen Ausfall verkraften. Am Silvestertag meldete sich Sebastian Eisenlauer krank ab und verließ das Mannschaftsquartier. Der Sonthofener galt als große deutsche Hoffnung auf eine Viertelfinalteilnahme beim Sprint im Münstertal und auch für den Massenstartwettbewerb am Neujahrstag. Damit sind noch zehn Läuferinnen und acht Läufer des Deutschen Skiverbands bei der elften Auflage der "Tour de Ski" am Start.

red/dpa | Stand: 31.12.2016, 16:29