"Tour de Ski"-Verfolgung

Knapp 30 Sekunden Vorsprung nahm der Russe Sergej Ustjugow mit in das 15-Kilometer-Verfolgungsrennen der Herren. Knapp 30 Sekunden Vorsprung vor Martin Johnsrud Sundby, dem vermeintlichen Topfavoriten. Und doch hatte Ustjugow und nicht Sundby die "Tour de Ski" bisher dominiert. Drei Rennen, drei Siege - so stark war noch nie ein Langläufer in der elfjährigen Tour-Geschichte. Würde Ustjugtow irgendwann einbrechen?

Sundby läuft ran - und verliert dann doch

In der Verfolgung spulte der Russe zunächst sein Programm wie ein Uhrwerk ab. 29,3 Sekunden Vorsprung nach 2,5 Kilometern. Doch nach fünf Kilometern hatte sich Sundby bis auf 24,4 Sekunden herangelaufen, zur Halbzeit waren es nur noch 17,3 Sekunden. Ein erstes Anzeichen von Schwäche bei Ustjugow? Nein, denn der Russe stabiliserte sich schnell wieder. 16,5 Sekunden Vorsprung waren es nach zehn Kilometern, nach 12,5 dann wieder 19,9 - und dann ließ Rivale Sundby nach. Auf den letzten fünf Kilometern baute Ustjugow seinen Vorsprung wieder aus und kam 37,2 Sekunden vor Sundby über die Ziellinie.

Historischer Triumph

Vier Siege in Folge waren vor Ustjugow noch nie einem Läufer bei der "Tour de Ski" gelungen. Dritter wurde der Kanadier Alex Harvey vor dem Schweizer Dario Cologna, die auch in der Tour-Wertung auf diesen Plätzen stehen. Beide haben aber schon über eine Minute Rückstand auf den führenden Ustjugow.

Notz bester Deutscher, drei Läufer nicht mehr dabei

Bester Läufer des Deutschen Skiverbands ( DSV ) war erneut Florian Notz (+3:33 Minuten). Der 24-Jährige, am Vortag guter Zwölfter, lief von Platz 21 auf Rang 16 nach vorne. Lucas Bögl (+4:03) wurde 19., Thomas Bing (+4:17) kam direkt dahinter als 20. ins Ziel. Nicht mehr dabei sind Andy Kühne, Thomas Wick und Tim Tscharnke. "Ihn haben wir aus der Tour genommen, um ihn in einem Trainingsblock gezielt auf die WM vorzubereiten. Nach seiner einjährigen Auszeit ist er noch nicht soweit, um durchzulaufen, das hat der Skiathlon am Dienstag (03.01.16) gezeigt" , sagte Andreas Schlütter, der sportliche Leiter der deutschen Langläufer.