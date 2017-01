Tour de Ski

Sergej Ustjugow hat den Skiathlon von Obverstdorf gewonnen. Nach 10 Kilometern in der klassischen und 10 Kilometer in der freien Technik verwies der Russe in 48:40,4 Minuten den Norweger Jonsrud Martin Sundby (+0,6 Sekunden) und Dario Cologna (+1,0 Sekunden) auf die Plätze.

Ustjugow mit Gewaltakt am letzten Berg

Wie schon bei den Damen fiel die Entscheidung erst am letzten Anstieg. Bis dahin war eine 20 bis 25 Läufer große Gruppe beisammen. Aus ihr trat der Franzose Maurice Magnificat an. Sundby konterte, in seinem Sog kamen Cologna und der von weiter hinten anstürmende Ustjugow am Franzosen vorbei und rissen ein Loch. Auf der Zielgeraden hatten die beiden Tour-Sieger gegen den einstigen Sprintspezialisten dann keine Chance.

Notz knackt WM-Norm

Für ein positives Resultat aus deutscher Sicht sorgten Florian Notz (Römerstein) als 12., Thomas Bing (Dermbach) als 15. und Lucas Bögl (Gaißach) als 18. Für Notz bedeutet der zweite Top-15-Platz zugleich die Erfüllung der WM-Norm. "Ich habe mich schon auf der klassischen Strecke gut gefühlt" , sagte der 24-Jährige, der seine Stärken im Skating, aber auch generell in den Massenstartdisziplinen hat: "Hinten raus war es ein ziemliches Gehaue und Gesteche, ich war gut positioniert und konnte einen 12. Platz ins Ziel retten. "

Tscharnke & Co. müssen abreißen lassen

Jonas Dobler (Traunstein/39.) Thomas Wick (Zella Mehlis/44.) und Tim Tscharnke (Biberau/46.) schafften es nicht in die Punkte. Alle drei mussten bereits auf der Klassikstrecke abreißen lassen. Das Loch nach vorn zur großen Spitzengruppe war zwar nicht groß, aber dennoch nicht zu schließen.

Verfolgungsrennen am Mittwoch

Am Mittwoch gehen die Langläufer noch einmal in Oberstdorf an den Start. Dann wird ein 15-Kilometer-Lauf als Verfolgungsrennen ausgetragen. Die Athleten nehmen ihren Rückstand aus der Gesamtwertung mit auf die Strecke.