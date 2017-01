Die Norwegerin siegte im Massenstartrennen über fünf Kilometer im klassischen Stil und übernahm damit die Spitze im Gesamtklassement. Zweite wurde ihre Teamkollegin Heidi Weng, auf Rang drei lief die Finnin Krista Pärmäkoski. Für die deutschen Langläuferinnen gab es einen kleinern Dämpfer: Nach einem vielversprechenden Auftakt im Sprint-Wettbewerb am Silvestertag verpassten die Athletinnen des Deutschen Skiverbands ( DSV ) auf der zweiten Etappe eine Top-10-Platzierung. Einzig die Oberstdorferin Nicole Fessel als Zwölfte und Youngster Katharina Hennig aus Oberwiesenthal auf Platz 15 konnten überzeugen.

Fessel macht viele Plätze gut, Henning überrascht

Nicole Fessel

Fessel machte immerhin von Rang 35 kommend viele Plätze gut. Die Oberstdorferin gilt deshalb weiter als Anwärterin auf einen Platz in den Top 10 in der Gesamtwertung. Neben Fessel überzeugte die 20-jährige Katharina Henning aus Oberwiesenthal, die auf Platz 15 in ihrer ersten Weltcupsaison ihr bestes Karriereergebnis verbuchte. "Ich war so nervös. Aber dann habe ich mich auf mich konzentriert, mit den vorn kann ich eh nicht mitlaufen. Also habe ich das gemacht, was ich kann. Und das hat sich ausgezahlt" , berichtete die Sächsin stolz nach dem Rennen. Elisabeth Schicho aus Schliersee und Stefanie Böhler aus Ibach liefen als 28. und 30. ebenfalls in die Punkte.

Drivenes sucht nach den richtigen Worten

Frauen-Trainer Torstein Drivenes suchte vergeblich nach Gründen für das unbefriedigende Ergebnis. "Das ist schon bitter" , meinte er. Natürlich sei Fessels 35. Startposition überaus schlecht gewesen. "Auf fünf Kilometer kannst du da nicht viel ausrichten, du bist ja ständig eingekeilt" , sagte der Norweger. Warum aber Sandra Ringwald nach Platz acht im Sprint bis auf Platz 36 durchgereicht wurde, erschloss sich ihm nicht. "Ich habe keine Ahnung, aber man konnte vom Start weg sehen, dass sie Probleme hat" , so Drivenes.

Nach einem Ruhetag geht es nach Oberstdorf

Am Montag steht für die Langläufer der erste Ruhetag auf dem Plan. Anschließend reist der Tour-Tross nach Oberstdorf, wo am Dienstag und Mittwoch zunächst ein Skiathlon und anschließend ein Verfolgungsrennen ausgetragen werden. Bei den Damen läuft dann wie erwartet alles auf einen Zweikampf zwischen den Norwegerinnen Ingvild Flugstad Östberg und Heidi Weng um den Gesamtsieg hinaus.