Belger erster Ausfall im deutschen Tour-Team

Für Julia Belger ist die Tour de Ski frühzeitig beendet. Die Oberwiesenthalerin konnte wegen eines Infekts am Neujahrstag nicht mehr zur dritten Etappe, einem Verfolgungsrennen in der freien Technik, in Lenzerheide antreten. Die beginnende Erkrankung hatte sie bereits am Silvestertag über 10 Kilometer im klassischen Stil beeinträchtigt, so dass sie nicht über Platz 60 hinausgekommen war.