DSV -Herren scheiden komplett aus

Besonders das Ergebnis der Herren ließ zu wünschen übrig. Hier schaffte keiner der zehn angetretenen deutschen Starter den Sprung in die K.o.-Runde. Knapp scheiterte nur Thomas Bing, der als 33. Um ganze 0,21 Sekunden die Qualifikation für das Viertelfinale verpasste.

Das weitere Programm

Auf den Sprint in Lenzerheide folgen am Sonntag an gleicher Stelle die klassischen Einzel über 15 km (Herren) und 10 km (Damen). Am Neujahrstag schließen die Verfolgungsrennen über die gleiche Distanz die Wettkämpfe in der Schweiz ab, bevor es zum zweiten Tour-Stopp nach Oberstdorf (3. und 4. Januar) geht. Das Finale steigt am 6. und 7. Januar im italienischen Val di Fiemme.