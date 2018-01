Mit über einer Minute Vorsprung ging Cologna auf die Schlussetappe mit dem steilen Anstieg zur Alpe Cermis und lief sein Rennen von vorn weg. Zum vierten Mal nach 2009, 2011 und 2012 gewann der 31-Jährige die Gesamtwertung und sah dabei nicht so aus, als ob er sich voll verausgaben musste.

Bis zuletzt spannend war der Kampf um Platz zwei. Am Ende sicherte sich diesen der Norweger Martin Johnsrud Sundby (1:26,5 Minuten zurück) vor Alex Harvey aus Kanada (1:30,6). Vorjahressieger Sergej Ustjugow, der vor der Schlussetappe noch aussichtsreich auf Rang drei lag, musste schon vor dem Start verletzt aufgeben. Der Russe habe sich bei einem Sturz in Oberstdorf am Rücken verletzt, sagte sein deutscher Trainer Markus Cramer.

Bing bester Deutscher - Katz mit Olympiaquali

Bester Deutscher wurde Thomas Bing als 20. Jonas Dobler kam als 23. ins Ziel, Lucas Bögl verbesserte sich auf Platz 25 und sicherte sich damit sein Olympiaticket. Andreas Katz kam auf Rang 27 und auch Florian Notz als 30. holte noch Weltcup-Punkte.

Thema in: Wintersport im Ersten, 07.01., ab 09.00 Uhr