Nicole Fessel lag im Ziel 41,4 Sekunden hinter Jessica Diggins nur auf Platz 21. Die US-Amerikanerin setzte sich klar vor der Finnin Krista Pärmäkoski und ihrer US-Teamkollegin Sadie Bjornsen durch. Fessel fiel in der Gesamtwertung von Platz sechs auf acht zurück. "Die Kälte ist nichts für meine Lunge. Es war vom ersten Meter an sehr schwer. Der Top-10-Platz in der Gesamtwertung ist aber immer noch drin, wenn ich gesund bleibe", meinte Fessel.

Weng übernimmt Führung bei der Tour de Ski

Als Tagesfünfte übernahm die Norwegerin Heidi Weng die Führung im Gesamtklassement. Die bisherige Spitzenreiterin und dreimalige Etappensiegerin, Stina Nilsson aus Schweden, wurde nur 20. und fiel dadurch in der Gesamtwertung auf Rang drei zurück. Beste Deutsche wurde Steffi Böhler als 14 (+31,2), sie schaffte damit ihre beste Saisonplatzierung. " Diese fünf Kilometer tun richtig weh. Du musst dir zwar Kräfte für das Schlussdrittel sparen, darfst aber auch nicht zu langsam angehen" , berichtete Böhler. Die Strecken in Toblach liegen ihr. "Ich bin gern hier. Auch voriges Jahr habe ich hier mein bestes Saisonergebnis erzielt ", sagte die Schwarzwälderin.



Sandra Ringwald belegte Rang 16 (+ 36,6). Elisabeth Schicho lief als 36. ins Ziel (+ 1:04,5).