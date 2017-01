Von den ursprünglich 86 Teilnehmern der Tour de Ski gingen in Toblach ( ITA ) nur noch 43 Läufer an den Start. Bei Temperaturen von 14 Grad unter Null wurde Sergej Ustiugov wieder seiner Favoritenrolle gerecht - auch wenn es am Ende knapp war: Nur 0,40 Sekunden betrug sein Vorsprung im Ziel vor dem Franzosen Maurice Manificat. Dritter wurde der Norweger Simen Hegstad Krüger.

Mit seinem Sieg auch im fünften Tagesabschnitt der Tour de Ski stellte der Russe einen Tour-Rekord. Damit baute Ustjugow seinen Vorsprung vor dem Final-Wochenende weiter aus und führt inzwischen mit mehr als eineinhalb Minuten vor dem Norweger Martin Johnsrud Sundby.

Notz bester Deutscher

Der Deutsche Skiverband war im Südtiroler Pustertal noch mit vier Sportlern vertreten: Bester des Quartetts war Florian Notz als 18. (+39,9). Thomas Bing wurde mit einem Rückstand von 45,3 Sekunden 22., Lucas Bögl belegte Platz 27 (+ 1:00,5) und Valentin Mättig lief als 40. ins Ziel (+1:24,8).

Stand: 06.01.2017, 11:44