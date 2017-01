Mit einem Husarenritt hat Martin Johnsrud Sundby die Sieges-Serie des Russen Sergej Ustjugow bei der diesjährigen Tour de Ski durchbrochen. In Val di Fiemme gewann der Norweger das Massenstartrennen über 15 Kilometer in der klassischen Technik vor Ustjugow (+2,2 Sekunden) und Matti Heikkinen (Finnland/+2,8 Sekunden). Die ersten fünf Etappen waren ausnahmslos an den Russen gegangen.

Sundby-Antritt sorgt für Entscheidung

Die Entscheidung in dem von Taktik geprägten Rennen fiel reichlich einen Kilometer vor dem Ziel. Bis dahin hatten mal die Norweger Tempo gemacht, mal die Russen versucht, das Feld zu sprengen. Ohne großen Erfolg. Am letzten Anstieg zog jedoch Sundby aus der noch immer 15 Läufer starken Spitzengruppe davon. Niemand konnte ihm folgen. Auf der langen Zielgerade wurde sein Vorsprung zwar immer kleiner. Dennoch rettete er sich vor dem heranstürmenden Ustjugow ins Ziel.

Bögl und Notz mit ordentlichen Leistungen

Lukas Bögl und Florian Notz liefen in der ersten Verfolgergruppe und belegten in der Endabrechnung die Plätze 17 und 18. Der Rückstand hielt sich mit 37 bzw. 38 Sekunden in Grenzen. Notz war dennoch nicht zufrieden. Durch einen Sturz in der ersten Runde hatte er früh den Anschluss verloren. Nach ganz vorn ging dann nichts mehr. Thomas Bing als 36. lag 2:42 Minuten zurück. Valentin Mättig kam auf Rang 39 ein.

Ustjugow mit großem Vorsprung in den Schlussanstieg

Am Sonntag geht die Tour mit dem Schlussanstieg auf die Alpe Cermis zu Ende. Spannend wird, ob dem großgewachsenen Ustjugow 1:11 Minuten Vorsprung reichen, um Sundby auf Distanz zu halten.