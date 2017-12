Dario Cologna kann doch noch gewinnen. Fast drei Jahre ist es her, dass der frühere Gesamtweltcupsieger aus der Schweiz sein letztes Weltcup-Rennen gewonnen hatte. Knapp sechs Jahre sogar, dass er im klassischen Stil triumphierte. Aber nun war es wieder so weit, und das auch noch im eigenen Land.

Bei traumhaften Bedingungen in Lenzerheide gingen 86 Herren an den Einzelstart über 15 Kilometer im klassischen Stil. Bis zu Kilometer elf dominierte der junge Russe Alexander Bolschunow die Zwischenzeiten, aber Routinier Cologna hatte sich das Rennen etwas besser eingeteilt. Bei Kilometer 12,5 setzte er sich erstmals in Führung und gab sie nicht wieder her.

Poltoranin und Sundby auf Podest

Colognas Sieg fiel aber sehr knapp aus. Die schnellsten Schlusskilometer der Top-Athleten lief nämlich Alexej Poltoranin. Der Kasache, der mit niedriger Startnummer 27 ins Rennen ging, saß lange in der Leaderbox und konnte auf seinen ersten Sieg seit fast zwei Jahren hoffen. Letztlich distanzierte Cologna Poltoranin aber um 0,6 Sekunden.



Martin Johnsrud Sundby aus Norwegen folgte auf Platz drei mit 13,1 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Vierter wurde Bolschunow, der am Ende immer mehr abbaute.

Bing mit halber Olympianorm

Thomas Bing war bester Deutscher, kam mit 48,9 Sekunden Rückstand auf Platz 15 ins Ziel und erfüllte damit die halbe Olympianorm des DSV. Thomas Wick belegte Platz 25. Andreas Katz, Sebastian Eisenlauer, Jonas Dobler, Lucas Bögl, Andy Kühne, Janosch Brugger, Valentin Mättig und Florian Notz landeten auf den Rängen 38, 41, 42, 48, 50, 57, 63 und 70.