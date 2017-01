Verkehrte Welt bei der Tour de Ski in Val di Fiemme. Im Massenstart über 10 Kilomter in der klassischen Technik dominierten zwar wie immer die Nordeuropäerinnen. Doch nicht die Norwegerinnen drückten der Konkurrenz ihren Stempel auf, sondern die Läuferinnen aus Schweden und Finnland.

Beste Norwegerin auf Platz sieben

Am Ende siegte Sprinterin Stina Nilsson (Schweden) in 30:23,8 Minuten vor der Finnin Anne Kyllönen (+3,0 Sekunden) und Landsfrau Charlotte Kalla (+3,7 Sekunden). Beste aus dem Erfolg gewohnten Norge-Team wurde Tourfavoritin Heid Weng, die als Siebte 17,5 Sekunden einbüßte. Teamkollegin Ingvild Flugstad Östberg verlor gar mehr als eine Minute.

Böhler und Fessel mit einer Minute Rückstand

Steffi Böhler (Ibach) und Nicole Fessel (Oberstdorf) liefen einträchtig nebeneinander als 16. und 17. ins Ziel – Rückstand 1:05 Minuten. Fessel, die am Vortag bekannte, dass sie die Kälte nicht so mag, hatte sich bis zur Hälfte noch in der Spitzengruppe gehalten, danach musste sie abreißen lassen und bildete mit Böhler und Östberg eine Laufgemeinschaft.

Der DSV war nur noch mit diesen beiden Läuferinnen an den Start gegangen. Sprintspezialistin Sandra Ringwald (Schonach) stieg ebenso aus wie Elisabeth Schicho (Schliersee). Insgesamt hatten nur noch 31 Läuferinnen das Rennen in Angriff genommen.

Spannung am Abschlusstag

Am Sonntag endet die Tour mit dem traditionellen Aufstieg auf die Alpe Chermis. Nilsson nimmt die Schlussetappe als Führende in Angriff. Ihr Vorsprung auf die deutlich leichtere Weng beträgt aber nur 19,2 Sekunden.