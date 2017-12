Fessel und Böhler sorgen für Paukenschlag

Nicole Fessel ( SC Oberstdorf) und Stefanie Böhler ( SC Ibach) haben auf der zweiten Station der Tour de Ski für starke deutsche Ergebnisse gesorgt. Auf den zehn Kilometern im klassischen Stil landete die 34-jährige Fessel nach starken letzten Kilometern auf dem sechsten Platz und schaffte damit die Olympia-Norm, Böhler wurde Neunte. Die 36-Jährige war stark angegangen, hatte nach der Hälfte der Distanz die fünftbeste Zeit. Auf dem letzten Kilometer musste sie dann ihrem hohen Tempo noch Tribut zollen.

Riesenfreude bei Fessel

"Ich freue mich wahnsinnig, es war so schwer zu laufen. Es war fest und eisig, ich bin ziemlich eirig rumgelaufen. Ich bin glücklich, dass die Norm fix ist. Ich bin happy" , jubelte Fessel im ZDF nach dem Rennen. "Nicole hat jeden Tag einen Schritt gemacht. Die Kurve geht nach oben. Auch bei Stefanie ist es unglaublich. Es ist ihre zwölfte Tour de Ski. Sie kämpfte lange um die Top Five und verlor erst am Schluss" , freute sich Langlauf-Trainer Torstein Drivenes.

Norwegerischer Doppelsieg

Den Tagessieg holte sich die Norwegerin Ingvild Flugstad Östberg. Die 27-Jährige fuhr die Konkurrenz in Grund und Boden und verwies Landsfrau und Tourfavoritin Heidi Weng um fast eine halbe Minute auf den zweiten Platz. Östberg übernahm auch in der Tourwertung die Führung vor Weng. Dritte am Sonntag (31.12.2017) wurde überraschend die US -Amerikanerin Sadie Bjornsen. Rekordweltmeisterin Marit Björgen ( NOR ) und die Gesamtweltcup-Führende Charlotte Kalla aus Schweden verzichteten auf einen Start bei der Tour de Ski.

Stand: 31.12.2017, 16:02