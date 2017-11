Langlauf-Olympiasieger Legkow lebenslang gesperrt

Russlands Langlauf-Olympiasieger Alexander Legkow wird nie wieder bei Olympia starten und auch sonst keine Funktionen bei Olympischen Spielen übernehmen dürfen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) sperrte den 34-Jährigen am Mittwoch lebenslang.

Neben Legkow wurde auch sein Teamkollege Jewgeni Below mit einer lebenslangen Strafe sanktioniert. Mit den Strafen fällte das IOC die ersten Entscheidungen nach den Untersuchungen der Oswald-Kommission. Sie hatte Athleten angehört, die im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Staats-Doping in Russland auch während der Winterspiele 2014 in Sotschi gebracht wurden.

Legkow-Anwalt: "Skandal"

Legkows deutscher Anwalt Christof Wieschemann kritisierte das Urteil der IOC-Disziplinarkommission umgehend. Der Jurist nannte die Strafe "skandalös" . Mit der Entscheidung gehe das IOC "ohne weitere Ermittlungen und ohne weitere Beweise weit über die Angaben des McLaren-Reports hinaus." Zudem stelle sich das Olympische Komitee gegen bereits gefällte Entscheidungen des internationalen Sportgerichtshofs. In einer Stellungnahme Wieschmanns von September hatte der CAS die Erwähnung der Athleten im Report des Anti-Dopingermittlers McLaren als "begründetet Möglichkeit" nicht aber als "hinreichenden Nachweis" für Doping gewertet. Die vorläufigen Sperren der CAS gegen Legkow und Below liefen am Dienstag, 31. Oktober, aus.

Legkow will Widerspruch einlegen

Spätestens am Donnerstag werden die betroffenen Athleten laut Wieschemann Berufung gegen das IOC-Urteil beim CAS einlegen.



Die Entscheidung, so Wieschemann, habe "die Bezeichnung Skandal verdient." Der Argumentation des Juristen zufolge gebe es keinen "Beweis, dass einzelne Athleten an dem System, das zweifellos existiert hat, auch wirklich mitgewirkt haben."

Zwei Medaillen zurückgefordert

Legkow verliert mit der Strafe des IOC seine 50-Kilometer-Goldmedaille von Sotschi. Das Urteil betrifft zudem die russische 4x10-Kilometer-Staffel, mit der Legkow Silber gewonnen hatte. Die Medaillen muss der Russe zeitnah zurückgeben.

Suspendierung vom Weltverband

Die lebenslange Sperre von Legkow und Below gilt vorerst nur für die Olympischen Spiele und nicht für die vom Weltverband FIS veranstalteten Weltcups. Allerdings wurden die beiden Langläufer bereits am 22. Dezember 2016 auch vom Skiweltverband vorläufig gesperrt. Die FIS hatte die Suspendierung ausgesprochen, nachdem das IOC nach Erkenntnissen aus dem McLaren-Report ein Disziplinarverfahren gegen insgesamt 28 russische Teilnehmer der Olympischen Spiele in Sotschi eingeleitet hatte.



Legkow und Below standen schon seit geraumer Zeit mit anderen vier Langläufern im Verdacht, vom russischen Staatsdoping profitiert zu haben. Ihre Urinproben könnten im Kontrolllabor manipuliert worden sein, hatte ein Bericht des Ermittlers Richard McLaren im Auftrag der Welt-Antidoping-Agentur WADA ergeben.

Thema in: Deutschlandfunk, Mittwoch, 1.11., 22.45 Uhr

dh/dpa/sid | Stand: 01.11.2017, 17:00