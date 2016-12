Im Skandal um Staatsdoping im russischen Sport machen immer mehr Athleten mobil: Über 100 Aktive aus dem Weltcup der Skilangläufer kritisierten in einem offenen Brief die Spitzen des Internationalen Olympischen Komitees ( IOC ) und des Ski-Weltverbandes FIS . In dem auf der Webseite "skitrax.com" veröffentlichten Schreiben zeigen sich die Sportler "besorgt über einige Kommentare aus der FIS-Führung bezüglich Doping in unserem Sport" , wie es heißt.