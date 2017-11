Langläufer Hannes Dotzler hört auf

Karriereende mit 27: Langläufer Hannes Dotzler hängt die Bretter an den Nagel. Der Sonthofener konnte in den vergangenen drei Jahren wegen einer langwierigen Viruserkrankung kaum Wettkämpfe bestreiten. Immer wieder hatte er längere Trainings- und Wettkampfpausen eingelegen müssen. " Ich musste im Laufe dieses Sommers erkennen, dass ich wegen meiner Erkrankung einfach nicht mehr in der Lage bin, die Trainingsumfänge und Intensitäten so hochzuschrauben, wie es für das Niveau im Weltcup notwendig ist ", wurde Dotzler auf der Seite des Deutschen Skiverbandes zitiert.

Pfeiffersches Drüsenfieber bremst Karriere aus

Hannes Dotzler

Der Schritt sei ihm nicht leicht gefallen, " Sport war mein Leben “. Dotzler galt als eines der hoffnungsvollsten Langlauftalente Deutschlands. Zwischen 2010 und 2012 landete er bei Weltcups mehrfach in den Top Ten. Bei der Tour de Ski 2013/14 landete Dotzler im schweizerischen Lenzerheide sogar auf dem Podest. Bei den Olympischen Spielen in Sotschi wurde er im Teamsprint Siebter und belegte über die 15 Kilometer im klassischen Stil einen guten elften Platz. Im Frühjahr 2014 erkrankte Dotzler an Pfeifferschem Drüsenfieber. Drei Jahre später, im Januar 2017, gab er im schwedischen Falun sein Weltcup-Comeback. Nach nur zwei Rennen musste er wieder kürzer treten.

Schlütter: Ausnahmeläufer wird fehlen

"Hannes war sowohl auf als auch neben der Wettkampfstrecke ein absolutes Vorbild", sagt Andreas Schlütter, Sportlicher Leiter Langlauf im DSV . Er habe in den zurückliegenden drei Jahren nie aufgegeben. " Unabhängig von seinen ganz persönlichen Zielen fehlt uns ein solcher Ausnahmeläufer wie Hannes natürlich in den kommenden Jahren als wichtige Stütze im Team. " Man sei aber unabhängig davon froh, " dass es Hannes gesundheitlich so gut geht, dass er im normalen Alltag keine gesundheitlichen Einschränkungen hat ".

rei/pm | Stand: 22.11.2017, 09:49