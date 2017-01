Heidi Weng hat ihren ersten großen Einzelerfolg gefeiert. Die Norwegerin gewann am Sonntag (08.01.2017) die Tour de Ski. Einen Tag nach ihrem Wachspech ließ sie der Konkurrennz keine Chance. Am Ende des Schlussanstiegs auf die Alpe Cermis lag sie 1:37,0 Minuten vor der zweitplatzierten Krista Pärmäkoski (Finnland) und 1:54,4 Minuten vor Stina Nilsson aus Schweden.

Weng die Stärkste am Schlussanstieg

Weng war zur neun Kilometer langen Etappe mit 19 Sekunden Rückstand auf die führende Nilsson gestartet. Bis zum Einstieg in den Berg machte sie die wett und trat dann richtig an. Nilsson wollte sich auf dem drei Kilometer langen Schlussanstieg nicht kampflos geschlagen geben. Gegen die deutlich leichtere Norwegerin musste die etatmäßige Sprinterin aber früh einsehen, dass sie keine Chance hat. Auch die fast eine Minute hinter ihr gestartete Pärmäkoski musste sie vorbeiziehen lassen. Als es oben etwas flacher wurde, verteidigte sie mit einem energischen Schlusspurt zumindest Platz drei.

Tränen der Siegerin nach erstem großen Einzel-Titel

Die Siegerin brach unterdessen in Tränen aus. Mit Erfolg bei der Tour ist die "ewige Dritte" endgültig aus dem Schatten ihrer berühmteren Landsfrauen Marit Björgen und Therese Johaug herausgetreten. Dreimal hintereinander war die inzwischen 25-jährige Weng bei der Tour de Ski auf den Bronzeplatz verwiesen worden, bei Olympia in Sotschi kam sie als Dritte im Skiathlon ins Ziel, ebenso bei der WM 2013 in Val di Fiemme.

Böhler und Fessel nicht in den Top Ten

Die einzigen beiden im Feld verbliebenen DSV-Starterinnen Nicole Fessel (Oberstdorf) und Steffi Böhler (Ibach) kamen nicht in die Top Ten. Böhler lief immerhin noch von Platz 15 auf 13 vor. Fessel, als 13. gestartet, wurde 15. Die 33-Jährige hatte mit zwei starken sechsten Plätzen in ihren Heimrennen in Oberstdorf für die Highlights aus deutscher Sicht bei der Tour gesorgt und damit Hoffnungen auf eine vordere Platzierung geweckt. Nach schwächeren Platzierungen in Val di Fiemme war der Abstand nach vorn aber zu groß geworden.

Sieben Etappen an vier Orten

Die elfte Auflage der Tour de Ski wurde in sieben Etappen an vier Orten ausgetragen. Neben einem Sprint und zwei Fünf-Kilometer-Rennen gab es drei Wettbewerbe über zehn Kilometer und schließlich die Bergverfolgung über 9 Kilometer.l