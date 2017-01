Aufbruchstimmung verflogen

Zehn Jahre nachdem Tobias Angerer die erste Tour-Auflage gewann und mit seinen Kollegen wie Axel Teichmann oder René Sommerfeld auch im Weltcup von Erfolg zu Erfolg eilte, sind die Athleten des Deutschen Skiverbandes ( DSV ) von der Weltspitze meilenweit entfernt. Eine einzige Top-10-Platzierung durch Thomas Bing (Rhön) steht für die Männer nach sieben Tour-Etappen zu Buche.

Schlechtestes DSV-Resultat bei einer Tour de Ski

In der Gesamtwertung ist es bei der 11. Austragung das schlechteste DSV-Resultat überhaupt. "Das ist insgesamt ein bisschen unter unseren Erwartungen ", sagte der Sportliche Leiter Andreas Schlütter, verwies aber auf die verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfälle einiger Leistungsträger. " Das kann keine Mannschaft einfach so kompensieren", sagt er, verschwieg dabei jedoch, dass auch die angesprochenen Jonas Dobler (Traunstein), Andreas Katz (Baiersbronn) und Tim Tscharnke (Biberau) zuletzt keineswegs Dauergäste in den Top 10 oder gar Kandidaten für Podestplatzierungen waren.

Anlass zur Hoffnung bei den Damen

Von der Aufbruchstimmung, die vor zwei Jahren durch den Austausch des Trainerstabes entstand, ist sieben Wochen vor der WM im finnischen Lahti (22. Februar bis 5. März) nur noch wenig zu spüren. "Wir haben den Fokus bewusst nicht auf die Gesamtwertung gelegt, sondern wollten bei einzelnen Etappen glänzen ", sagt Schlütter: " Das ist uns bei den Frauen durch Nicole Fessel auch geglückt." Fessel hatte mit zwei sechsten Plätzen in ihren Heimrennen in Oberstdorf überzeugt, die Tour nach einer schwachen zweiten Hälfte aber nur auf Rang 15 beendet. Doch während bei den Frauen angesichts eines Pools an hoffnungsvollen Talenten zumindest die Perspektive stimmt, geben die Männer nur wenig Anlass zur Hoffnung.

br/sid | Stand: 09.01.2017, 12:07