Legkow - Doping hätte keinen Sinn gemacht

Sechs Tage nach der lebenslangen Sperre durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat sich der russische Langläufer Alexander Legkow in einem kämpferischen Statement erstmals persönlich zu Wort gemeldet. Bei Instagram schrieb der 34-Jährige in einer am Dienstag auf Instagram in englischer und russischer Sprache veröffentlichten Erklärung: "Ich stehe aufrecht und kämpfe."

"Meine Medaille ist sauber"

Legkow, der wegen seiner Verwicklungen ins russische Staatsdoping ebenso wie sein Teamkollege Jewgeni Below in der vergangenen Woche vom IOC sanktioniert wurde, schrieb: "Ich möchte mich nicht entschuldigen und nicht verteidigen, sondern erklären." In dem langen, 778 Wörter umfassenden Schreiben, verweist Legkow auf zahlreiche Dopingtests, denen er sich in den vergangenen Jahren unterziehen musste. Am Ende des Statements beteuert der 50-Kilometer-Olympiasieger von Sotschi: "Meine Medaille ist sauber."

"Bis heute keine Zeugenaussage"

Der neunfache Weltcupsieger klagt das IOC an, ihn trotz mangelnder Beweise verurteilt zu haben. "Bis heute wurde mir oder meinem Anwalt keine Zeugenaussage vorgelegt, in der eine Person behauptet, dass sie oder er mir angeboten hätte, Doping zu nehmen oder behauptet, er oder sie habe in einem irregulären Verfahren sauberen Urin von mir genommen" , schreibt Legkov, und weiter: "Das IOC beauftragte einen forensischen Experten aber sie folgten ihm nicht."

"Alle Substanzen sind bekannt"