Vier weitere Russen lebenslang gesperrt

Das Internationale Olympische Komitee ( IOC ) hat wegen Dopings nach Alexander Legkow und Jewgeni Below vier weitere russische Skilangläufer lebenslang in allen Funktionen für Olympia gesperrt. Dies gab der russische Skiverband bekannt.

Wylegschanin gewann zwei Mal Silber

Prominentester Sportler aus diesem Quartett ist Maxim Wylegschanin. Der 35-Jährige gewann bei den Winterspielen in Sotschi zwei Silbermedaillen. Seine Ergebnisse werden nachträglich gestrichen. Außerdem wurden Alexej Petuchow , Weltmeister 2013 im Teamsprint, Julia Iwanowa, WM-Dritte 2013 mit der Staffel, und Jewgenija Schapowalowa gesperrt. Alle waren wie Olympiasieger Legkow und Below bereits im Dezember 2016 vom Ski-Weltverband FIS suspendiert worden.

Das IOC hatte Anfang des Monats Legkow und Below wegen Dopings bei den Winterspielen in Sotschi lebenslang in allen Funktionen für Olympia gesperrt. Die Entscheidung war nach einer ersten Anhörung der insgesamt sechs von der FIS suspendierten russischen Athleten durch die vom IOC eingesetzte Oswald-Kommission gefallen.

Legkow - "Doping hätte keinen Sinn gemacht"

Alexander Legkow

Nach einiger Zeit des Schweigens hatte sich Legkow Anfang dieser Woche erstmals persönlich geäußert. Der 34-Jährige beteuerte seine Unschuld und erhob schwere Vorwürfe gegen das IOC. Der neunfache Weltcupsieger klagte das IOC an, ihn trotz mangelnder Beweise verurteilt zu haben. "Bis heute wurde mir oder meinem Anwalt keine Zeugenaussage vorgelegt, in der eine Person behauptet, dass sie oder er mir angeboten hätte, Doping zu nehmen oder behauptet, er oder sie habe in einem irregulären Verfahren sauberen Urin von mir genommen" , schrieb Legkov. "Das IOC beauftragte einen forensischen Experten aber sie folgten ihm nicht."

sid/sst | Stand: 09.11.2017, 16:05