Neue Saison, altes Bild - DSV-Langläufer chancenlos

Nur zwei Starterinnen überstanden die Qualifikation. Sandra Ringwald und Katharina Hennig zogen ins Viertelfinale ein, schieden dort aber aus. Ringwald überzeugte als Sechste im Prolog. Im Viertelfinale konnte die Schwarzwälderin diese Leistung aber nicht bestätigen. In einem hektischen Lauf blieb sie unter ihren Möglichkeiten und schied als Vierte aus. Damit wurde sie 18. und verpasste die interne erste halbe Olympia-Norm knapp, für die Rang 15 nötig gewesen wäre. Lob gab es von den Verantwortlichen für Katharina Hennig. Die Oberwiesenthalerin kam erstmals in ihrer noch jungen Laufbahn in die Finals und holte als 30. einen Weltcup-Punkt.

Nilsson gewinnt erstmals Klassiksprint

Stina Nilsson beim Sprintsieg in Ruka

Den Sieg im Klassiksprint sicherte sich die Schwedin Stina Nilsson. Sie setzte sich in Ruka souverän durch und feierte ihren 13. Weltcupsieg. Nilssons Erfolg war wenig überraschend, der der weiteren Platzierten schon. Sadie Bjornsen aus den USA lief auf den zweiten Platz, Julia Belorukowa aus Russland kam als Dritte ins Ziel. "Es ist schön, so gestartet zu sein. Die Form ist sehr gut. Ich freue mich auf die nächsten Rennen" , freute sich Nilsson.

Debakel für die Norwegerinnen

Die Norwegerinnen erlitten Schiffbruch und gingen leer aus. Als Beste landete Kathrine Rolsted Harsem auf dem 5. Platz. Die im Vorjahr noch so starken Heidi Wenig, Maike Caspersen Falla und Ingvild Flugstad Östberg flogen in der Qualifikation raus.

Kläbo feiert Start-Ziel-Sieg

Johannes Kläbo (Mitte) gewinnt vor seinem Landsmann Paal Golberg und dem Schweden Calle Halfvarsson.