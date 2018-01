Wintersport kompakt - Skeleton-Damen mit Dreifachsieg

Eisschnellläufer knapp am Podium vorbei

Eisschnellläufer Nico Ihle ist bei Europameisterschaft im russischen Kolomna knapp am Podium vorbeigeschrammt. Der 32-Jährige lief über 500 Meter in 35,03 Sekunden auf den vierten Platz. Auch wenn die Formkruve nach oben geht, von seiner Saisonbestzeit (34,35) ist er noch deutlich entfernt. Für eine Medaille fehlten Ihle 18 Hundertstelsekunden auf den Russen Pawel Kulischnikow. Der Sieg ging an den Olympia-Dritten von Sotschi, Ronald Mulder aus den Niederlanden (34,80). Joel Dufter aus Inzell kam in 35,71 Sekunden auf Platz 13.



Die deutschen Damen konnten nicht vorn mitmischen. Gabriele Hirschbichler landete auf dem achten Platz, Roxanne Dufter musste sich mit Platz 18 zufriedengeben. Vanessa Herzog fuhr den ersten Einzelstrecken-Europameistertitel überhaupt für Österreich ein. Neben Claudia Pechstein verzichteten auch Patrick Beckert und Moritz Geisreiter auf einen Start in Russland.