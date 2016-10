Interview mit Dieter Thoma

Der Winter steht fast schon in den Startlöchern. Worauf freuen Sie sich am meisten?

Dieter Thoma: Ich bin ein Wintermensch. Ich könnte nicht in einem Land leben, in dem es jeden Tag nur heiß ist und immer die Sonne scheint. Im Sommer fühle ich mich im Wasser auch sehr wohl, aber das gefrorene Element ist eher meine Leidenschaft. Wenn es dann schon kalt ist, soll es auch schneien und den Winter weiß gestalten. Ich finde es einfach faszinierend, wie viele Sportarten im Winter auf höchstem Niveau betrieben werden können.

Wann sind Sie denn selbst das letzte Mal von einer Schanze gesprungen?

Dieter Thoma: In der Nacht zur Jahreswende 2000. Das war der Millenniumsprung. Danach gab es keinen Grund, warum ich das noch einmal machen sollte. Es war ein würdiger Abschied, den man sich kaum schöner vorstellen kann. Ich hatte so viele Verletzungen, dass es keinen Sinn macht, jetzt nochmal die Gesundheit zu riskieren.

Welchen Sport treiben Sie denn dann?

Dieter Thoma: Ich spiele Golf. Das wird zwar von Unwissenden belächelt, aber es ist ein echt geiler Sport. Mit wenigen Worten kann man es kaum beschreiben, wie die Psyche und der schwierig zu wiederholende Bewegungsablauf durch Kleinigkeiten beeinflusst werden. Golf zeigt dir wie und wer du bist. Ein Spiegelbild deiner selbst. Zudem gibt es die soziale Komponente. Man lernt durch Wohltätigkeitsturniere viele interessante Menschen kennen, die sehr viel spenden. Ich habe mit Harry Bodmer (vierfacher Kunstradweltmeister) vor 15 Jahren den gemeinnützigen Verein Spielend Helfen e.V. gegründet. Wir möchten der Gesellschaft und vor allem den kranken Kindern etwas zurückgeben. Bislang sammelten wir über 550.000.- Euro ein, welches projektbezogen der Kinderkrebsnachsorgeklinik Katharienenhöhe zur Verfügung gestellt wurde.

Wie stehen Sie mit den Trainern in Kontakt, über das Telefon oder Skype?

Dieter Thoma: Skype nutze ich gar nicht. Das geht am besten persönlich vor Ort oder über das Telefon und WhatsApp. Über 30 Jahre springe oder stehe ich nun beim Weltcup an der Schanze, zudem sehe ich mir alle Trainingssprünge an. Gesprächsstoff gibt es vielfältig. Vor allem der Dialog mit den Trainern ist ganz wichtig, um die richtige Analyse und Einschätzung der jeweiligen Situation zu finden. Die Sportler versuche ich, weitestgehend in Ruhe zu lassen und beobachte.

Wird es ein guter Winter für die deutschen Athleten?

Dieter Thoma: Ich hoffe doch, aber wissen tut man es vorab nicht wirklich. Wichtig ist, dass Severin Freund nach seiner OP wieder Fuß fasst. Es ist natürlich schwierig, wenn man fünf Monate nicht springen kann. Dabei spielen das Körpergefühl und die Umsetzung von Kraft, Technik und Material eine sehr wichtige Rolle, um die Aerodynamik bestmöglich einzusetzen. Ich denke schon, dass seine Klasse so groß ist, dass er den Anschluss an die Weltelite hält. So eine Zwangspause kann auch ein Vorteil sein, denn mental ausgeruht und physiotherapeutisch und körperlich durchtrainiert ist die Motivation nach Verletzungen meist sehr hoch. Andreas Wellinger war beim Sommer-Grand-Prix sehr guter Zweiter. Ich hoffe, dass er den nächsten Schritt macht und auch im Winter wieder ganz nach vorn kommt. Nicht nur Freund und Wellinger können sehr gut springen. Ich traue auch z. B. Markus Eisenbichler nach seinem starken Auftreten im Sommer Einiges zu. Ich denke, dass die Jungs insgesamt mit dem neu formierten Trainerteam ganz gut gearbeitet haben und sie in der Weltelite mitmischen können.

Das Interview führte Maria Köhler

Stand: 15.10.2016, 13:20