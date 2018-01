Die Höhepunkte der ersten Januar-Woche

Die absoluten internationalen Highlights sind die Vierschanzentournee der Skispringer und die Tour de Ski der Langläufer. Bei beiden Wettbewerben stehen in diesen Tagen die Entscheidungen an.



Am Donnerstag geht es am Bergisel in Innsbruck um den Tagessieg beim dritten von vier Springen. Danach zieht der Tross direkt weiter Richtung letzter Station Bischofshofen, wo am Freitag die Qualifikation ansteht. Den Abschluss bildet dann am Samstag das "Dreikönigsspringen", wo der König der Tournee gekrönt wird. Das Klassement führen aktuell der Pole Kamil Stoch und Richard Freitag an.



Bei der Tour de Ski stehen noch jeweils ein Massenstart im freien Stil (Oberstdorf) und in der klassischen Technik (Val di Fiemme) auf dem Programm, bevor es am Sonntag zum abschließenden Berg-Verfolgungsrennen an der Alpe Cermis kommt.

Drei Weltcups auf deutschem Boden

National blickt die Wintersportgemeinschaft nach Oberhof und zu den Eisbahnen in Altenberg und am Königssee. Beim traditionsreichen Biathlon-Weltcup am Thüringer Wald stehen Sprints und Verfolgungsrennen sowie jeweils ein Staffel-Rennen an. Die weltbesten Bobpiloten duellieren sich im sächsischen Altenberg. Und am Königssee wollen die deutschen Rodler und Rodlerinnen mal wieder die Podestplätze unter sich aufteilen.