Biathlon in Kontiolahti: Bleibt Überfliegerin Laura Dahlmeier auf der Erfolgswelle? Sichert sie sich vorzeitig den Gesamtweltcup? Können Erik Lesser und Co. erneut Martin Fourcade in die Schranken verweisen? In Kontiolahti haben sie dazu erneut die Gelegenheit. Am Freitag finden die Sprints (Herren/14.30 Uhr, Damen/17.45 Uhr Ticker), statt. Am Samstag gehen die Damen (12.00 Uhr, Ticker) und Herren (15.00 Uhr) auf die Verfolgungsstrecke. Die Mixed- (10.30 Uhr, Ticker) sowie die Single-Mixed-Staffel (13.30 Uhr, Ticker) beenden am Sonntag die Weltcupserie in Finnland.