Freestyle in der Schweiz, in Russland und in Kanada: Zwei Wochen nach der Alpin-WM in St. Moritz sind die Freestyler zu Gast in Graubünden. In Silvaplana geht es um Weltcuppunkte im Slopestyle. In Moskau sind die Aerials-Springer am Start, die Skicrosser fahren in Blue Mountain in Kanada.