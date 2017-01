Biathlon in Antholz - letzte Station vor der WM: Beim Weltcup auf der höchstgelegenen Biathlon-Strecke testen die Athleten ein letztes Mal ihre WM-Form. Simon Schempp hatte in den vergangenen drei Jahren ein Abo aufs Siegerpodest in Antholz. Drei Mal in Folge holte er den Sieg im Sprint. Was ist diesmal drin? Schempp verspricht: "Ich werde dort noch mal richtig reinhauen." Die Chance dazu bekommt er beim Einzel am Freitag 14.15 Uhr/Ticker), der Staffel am Samstag (15.15 Uhr/Ticker) und dem Massenstart am Sonntag (11.00 Uhr/Ticker).