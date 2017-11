Die Höhepunkte an diesem Weltcup-Wochenende

Deutsche Starter: Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Karl Geiger, Stephan Leyhe, Pius Paschke, David Siegel, Andreas Wellinger

Bob und Skeleton: Weltcup in Park City (USA)

Weil der Viererbob-Weltcup in Lake Placid ausgefallen war, finden in Park City zwei Wettbewerbe im Viererbob statt. Ähnlich war es in der Saison 2016/17 gelaufen.