Heidi Zacher hat am Donnerstag auch das zweite Weltcuprennen im italienischen Innichen gewonnen. Zum Abschluss der Cross Alps Tour siegte die 28-Jährige aus Lenggries auf ihrer Lieblingsstrecke souverän. Es war der dritte Sieg in Folge für Zacher in Innichen und der vierte Weltcupsieg ihrer Karriere.

Zweiter Sieg in 24 Stunden: Heidi Zacher in Innichen.

Bei traumhaften Bedingungen dominierte Zacher ihre Achtel- und Halbfinalläufe. Im Finale duellierte sie sich wie schon tags zuvor mit Sotschi-Olympiasiegerin Mareile Thompson. Und die Top-Favoritin patzte erneut. In einer der letzten Kurven verlor sie das Gleichgewicht, rutschte über die Piste und musste sich mit Platz vier begnügen. Neben Zacher fuhren Fanny Smith (Schweiz) und Marielle Sabbatel Berger (Frankreich) auf das Podium. " Das größte Weihnachtsgeschenk hab ich mir schon gemacht ", freute sich Zacher nach dem Rennen.



Nach ihrem Sieg beendet Zacher die sechs Stationen umfassende "Cross-Alps-Tour"-Gesamtwertung als Zweite. Überlegene Siegerin wurde Thompson mit drei Tageserfolgen und einem zweiten Platz. Platz drei belegt die Schweizerin Fanny Smith vor der überraschend starken Daniela Maier.

Maier wird abgeräumt

Daniela Maier wurde Sechste.

Newcomerin Daniela Maier aus dem Schwarzwald sammelte zudem als Sechste die nächsten Weltcuppunkte. Rundum zufrieden dürfte die 20-Jährige nicht gewesen sein. Sie lag auf Finalkurs, als ihr die Französsin Marielle Sabbatel Berger über den Ski fuhr, dafür allerdings nur die Gelbe Karte sah und nicht disqualifiziert wurde. Maier musste sich damit wieder mit dem kleinen Finale begnügen, in dem sie dann Zweite wurde. Sportdirektor Heli Herdt war nach dem Auftreten der deutschen Damen bei der Cross Alüps Tour: " Die Leistungen und Ergebnisse zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. "

DSV-Herren-Trio im Achtelfinale raus

Die deutschen Skicrosser verabschiedeten sich beim zweiten Weltcuprennen in Innichen früh in die Weihnachtspause. Im Achtelfinale war für Tim Hronek, Paul Eckert und Florian Wilsmann Endstation. Wie nah Glück und Pech zusammenliegen, bekam Tim Hronek zu spüren. Der Skicrosser vom SV Unterwössen feierte am Mittwoch mit Platz zwei sein erstes Weltcup-Podest. 24 Stunden später wurde er im Achtelfinale von der Piste geräumt. Der Kanadier Ian Deans stürzte und nahm Hronek mit. Der Deutsche schied aus, blieb dabei aber zum Glück unverletzt.

Auch für Paul Eckert (Samerberg) war früh Schluss. In seinem Achtelfinallauf setzte er sich kurz nach dem Start an die Spitze, wurde aber in dem Viererfeld nach hinten durchgereicht und musste sich verabschieden. Mit Florian Wilsmann hatte es noch ein dritter junger wilder Deutscher in das Feld der besten 32 geschafft. Der Youngster bekam aber wegen einer kleinen Behinderung die „gelbe Karte“ und schied ebenfalls aus.

Den Sieg feierte der Slowene Filip Flisar vor Christoph Wahrstötter (AUT) und dem Franzosen Arnaud Bovolenta.

sst/dpa | Stand: 22.12.2016, 15:06