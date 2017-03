Auf der Buckelpiste in der Sierra Nevada zeigte Cox (83,63 Punkte) am Ende die stärkste Performance im Superfinale der besten sechs Ski-Freestylerinnen. Die Gesamtweltcupsiegerin sicherte sich WM -Gold vor der Französin Perrine Laffont (82,51). Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Justine Dufour Lapointe (80,74) aus Kanada gewann Bronze.

Bei den Männern überraschte Horishima (88,54 Punkte) die Konkurrenz mit dem Titelgewinn. Der Japanner hatte es in dieser Disziplin bislang noch auf kein Weltcup-Podium geschafft. Platz zwei feierte der Franzosen Benjamin Cavet (87,11) vor dem Favoriten Mikael Kingsbury (82,85). Der Gesamtweltcupsieger verpasste im Super-Finale den Sprung ganz nach oben und wurde Dritter.

Grasemann wird Elfte

Die deutschen Ski-Freestyler startetn immerhin mit einem achtbaren Ergebnis in die Weltmeisterschaften. Laura Grasemann aus Wiesloch belegte Platz elf. Ein besseres Resultat hatte aus deutscher Sicht in den vergangenen 18 Jahren nur Grasemann selbst mit ihrem neunten Platz 2015 am Kreischberg erreicht. Lea Bouard (Wiesloch) wurde 14. Katharina Förster (Simmerberg) kam in der Qualifikation nicht ins Ziel und verpasste das Finale ebenso wie Julius Garbe (Glonn) als 26. von 51 Startern bei den Männern.

"Backflip" und "Helikopter" nicht mehr vom DSV gefördert

Grasemann, die als 18. der Quali den letzten Finalplatz gerade noch ergattert hatte, zeigte im Kampf um die Medaillen einen Rückwärtssalto mit einer Schraube am ersten Sprung, dem sie am zweiten einen "Backflip" mit überkreuzten Skiern folgen ließ. Bouard begann mit einem "Helikopter" in gestreckter Ausführung und zeigte dann einen gestreckten Rückwärtssalto. Die Athleten auf der Buckelpiste werden vom DSV nicht mehr als Leistungssportler gefördert. "So ist es extrem schwer, mit der Weltspitze mitzuhalten" , sagte Sportdirektor Heli Herdt. Eine zweite Chance gibt es im Duell Frau gegen Frau bzw. Mann gegen Mann im Dual Moguls am Donnerstag.

Wettkampfdisziplin Moguls:

Die Buckelpiste vereint Eleganz, präzise Skitechnik und Akrobatik mit atemberaubender Geschwindigkeit. Die Wertung ergibt sich aus: 60 Prozent Skitechnik, 20 Prozent Sprünge und 20 Prozent Geschwindigkeit.

Moguls = Einzel Buckelpiste: Alle Athleten starten einzeln in der Qualifikation. Die besten 16 steigen ins Finale auf. Die ersten sechs aus dieser Runde bestreiten das Superfinale und fahren um den Sieg.

Stand: 08.03.2017, 16:02