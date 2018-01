Kreuzbandriss

Kreuzbandriss - Skicrosserin Zacher verpasst Olympia

Die deutsche Olympiamannschaft muss einen weiteren Rückschlag verkraften. Skicrosserin Heidi Zacher hat am Sonntag (14.01.2018) im Training einen Kreuzbandriss erlitten und wurde noch am Montag in München operiert. Damit fällt eine weitere deutsche Medaillenhoffnung aus.