Mittermüller - "Ich hätte sterben können"

Dass Mittermüller am Wochenende überhaupt starten kann, ist mehr als überraschend. Die 33-Jährige stürzte am 23. September beim Halfpipe-Training im neuseeländischen Cardrona schwer, fiel auf den Kopf und war knapp drei Minuten bewusstlos. Als sie wieder zu sich kam, bekam sie einen epileptischen Anfall. Später wurden auch noch Gehirnblutungen bei Mittermüller festgestellt.

"Ich hätte sterben können ", glaubt Mittermüller: " Da habe ich meine Schutzengel schon sehr intensiv gestestet ." Umso fahrlässiger scheint es da, dass sie keine 24 Stunden im Krankenhaus ausgehalten hat, sich selbst entlassen hat und zurück nach Cardrona getrampt ist. Heute, zwei Monate später, ist sie aber wieder fit und will sich endlich den Olympia-Traum erfüllen.

Olympia-Teilnahme soll ihre Karriere abrunden

Allein die Olympia-Teilnahme wäre für Silvia Mittermüller ein Grund zum Feiern, wie hier bei ihrem Weltcup-Sieg in Spindleruv Mlyn.

In Sotschi hat ihr eine kaputte Achillessehne einen Strich durch die Rechnung gemacht. Im Oktober letzten Jahres folgte dann eine Meniskusverletzung und im Februar ein weiterer Trainingsunfall. Die Leidensgeschichte von Mittermüller ist lang. Aber der unbedingte Wille nach Pyeongchang zu fahren, treibt sie an. " Es ist das letzte Puzzlestück im globalen Snowboarden, das mir noch fehlt ", so die Sportlerin. " Wenn ich das schaffe, habe ich schon gewonnen. "

Die halbe Olympia-Norm hat sie bereits sicher. Mit einer weiteren Platzierung unter den besten 16 würde sie diese erfüllen. Vielleicht gelingt ihr das bereits am kommenden Samstag, beim Big-Air-Event in Mönchengladbach. Allerdings ist das bei den Freestyle-Snowboardern nicht gleichbedeutend mit einem Startplatz in Pyeongchang. Denn zusätzlich muss Mittermüller auch zu den besten 30 Sportlern auf einer Liste des Internationalen Ski-Verbandes gehören.

sid/jbr | Stand: 30.11.2017, 15:48