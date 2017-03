Medaillenhoffnung Hronek fällt aus

Für den deutschen Skicrosser Tim Hronek ist die Weltmeisterschaft beendet, bevor sie begonnen hat. Der 21-Jährige hatte sich bei einem Trainingssturz im Rahmen des Weltcups im kanadischen Blue Mountain einen Bruch des linken Oberarmkopfes zugezogen. Das teilte der Deutsche Skiverband am Dienstag mit.

Operation unumgänglich

Hronek muss operiert werden, seine Saison ist vorzeitig beendet. " Dass ich so kurzfristig auf einen Start bei den Weltmeisterschaften verzichten muss, ist natürlich extrem bitter ", sagte der Unterwössener. Der Zweite der Junioren- WM 2015 hatte in diesem Weltcup-Winter zwei Podestplätze eingefahren.

" Tim ist nicht zuletzt durch seine zwei Podestplätze in dieser Saison eine feste Größe im Skicross-Team und fehlt in der Mannschaft. Nichtsdestotrotz halten wir an unseren Zielen fest ", sagte der sportliche Leiter Heli Herdt. " Wir fliegen mit dem Ziel nach Spanien, mindestens eine Medaille mit zurück nach Deutschland zu bringen. "

Nach dem Ausfall von Hronek schickt der DSV in Anna Wörner, Heidi Zacher, Daniel Bohnacker, Paul Eckert und Florian Wilmsmann insgesamt fünf Skicrosser an den Start. Die Finalrunden stehen für Samstag im Rennkalender.

dpa/sid | Stand: 14.03.2017, 12:56