Zimmermann "keine Olympia-Teilnahme kein Weltuntergang"

Was ist passiert?

Im Februar dieses Jahres stürzte die Nürnbergerin in Mammoth Mountain und riss sich dabei das Kreuzband im Knie. Daraufhin entschied sie sich für eine Behandlung ohne Operation. Der Grund für ihre Entscheidung waren viele Negativbeispiele ihrer Ski-Freunde: Kreuzbandriss, OP , Riss, nächste OP war die Spirale, in die viele Sportler gerieten. " Ich weiß selber nicht, ob es ein guter oder schlechter Weg ist ", so Zimmermann über ihren Entschluss.

Wie ist Zimmermanns aktueller Fitnessstand?

Lisa Zimmermann

Dem Knie geht es soweit gut. Etwas mehr als zehn Wochen vor Olympia in Pyeongchang reicht es für Zimmermann allerdings nur zu Laufeinheiten. An ein Training auf Skiern ist noch nicht zu denken, da das Knie noch nicht genügend Stabilität für seitliche Drehbewegungen hat. Hinzu kommt, dass vor kurzem eine zehntätige Krankheitspause ihre Reha weiter verzögert hat. Sie selbst gibt sich aber gelassen: " Es kann sein, dass ich Mitte Dezember auf Skiern stehe, es kann sein, dass ich erst Mitte Januar auf Skiern stehe, das ist komplett offen. "

Bis wann hat sie Zeit, sich für Olympia zu qualifizieren?

Mitte Januar ist auch ein gutes Stichwort. Denn bis zum 21. Januar hat die Ausnahmeathletin noch Zeit, sich für Olympia zu qualifizieren. Realistisch betrachtet, bleiben ihr nur die beiden Weltcups in Snowmasss (11. - 13. Januar) und Mammoth Mountain (18. - 20. Januar).

Welche Chancen hat sie?

Das hängt einzig und allein vom Zustand ihres Knies ab. In guter körperlicher Verfassung zählt sie zu den absoluten Top-Favoritinnen auf Olympisches Edelmetall. Durch ihre Verletzung und die fehlende Vorbereitung ist die Slopestyle-Weltmeisterin von 2015 eine Art Wundertüte. Vom Olympia-Aus bis zum ganz großen Wurf ist ihr alles zuzutrauen.

Sie möchte sich aber nicht unnötig unter Druck setzen: " Wenn es nicht ausgeht, dann geht es nicht aus. Das hängt ganz von meinem Knie ab. Es ist jetzt kein Weltuntergang. "

dpa/jbr | Stand: 28.11.2017, 12:08