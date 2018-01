"Ihr Management hat uns mitgeteilt, dass sie nicht an den Qualifikations-Wettkämpfen teilnimmt und damit die Voraussetzungen für Olympia nicht erfüllt. Damit ist das Thema für uns erledigt" , sagte Wolfgang Maier, Alpindirektor des Deutschen Skiverbands ( DSV ).

Die 21-jährige Zimmermann, 2015 Slopestyle-Weltmeisterin und 2017 Big-Air-Gewinnerin bei den X-Games, hatte sich im Februar 2017 einen Kreuzbandriss zugezogen. Entgegen des DSV -Ratschlags hatte sich die Sportlerin gegen eine Operation entschieden. Zimmermann, die selbstständig trainiert, und der Verband waren immer wieder unterschiedlicher Meinung. "Wir hätten ihr gerne unser Know-how im Bereich Kreuzbandverletzungen zur Verfügung und ihr ein auf sie zugeschnittenes Programm zusammengestellt, aber das wollte sie nicht" , sagte Maier.

DSV bedauert Nicht-Teilnahme

Zuletzt hatte Zimmermann noch selbst Hoffnung auf eine Olympia-Teilnahme gemacht. Dennoch verzichtet sie nun auf die beiden Weltcups am kommenden Wochenende in Aspen und am 20. Januar in Mammoth Mountain (beides USA). Der DSV bedauert die Absage: "WM-Gold schüttelt man nicht so eben aus dem Ärmel" , sagte Maier: "Sie wäre für uns in Pyeongchang eine extrem wertvolle Athletin gewesen, gerade im Freestyle-Bereich."

Bei den Ski-Freestylern hat der DSV nach dem Olympia-Aus von Zimmermann mit Skicrosserin Heidi Zacher nur eine Teilnehmerin mit realistischen Chancen auf eine Medaille.

sid | Stand: 11.01.2018, 17:45