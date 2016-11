Freestyle-Ski

In der norditalienischen Metropole dominierte die in Nürnberg geborene Freestyle-Skifahrerin bei ihrem Auftritt am Freitagabend die Konkurrenz und gewann mit großem Vorsprung vor Mathilde Gremaud aus der Schweiz. "Das war schon ein kleiner Fingerzeig an die Konkurrenz. Das war ein erstes Ausrufezeichen" , sagte ihr Trainer und Team-Manager Tobias Reindl. "Mit einer absoluten Topfavoritin aus Deutschland können die Leute mitfiebern und Daumen drücken und hoffentlich eine Siegerin aus Deutschland bejubeln" , so Reindl mit Blick auf den Heim-Weltcup am 2. Dezember in Mönchengladbach.

Teilnahme am Big Air war Spontanentschluss

Auch im Rheinland bekommen die Sportler Punkte für ihre Tricks und Drehungen nach dem Sprung über eine sehr große Schanze. Weil ihr der Wettkampf vor Heim-Publikum so wichtig ist und sie sich darauf gut vorbereiten möchte, war am Tag vor dem Big Air in Mailand überhaupt noch nicht klar, ob Zimmermann überhaupt antritt. "Ich bin ohne Erwartungen angereist und habe einfach Spaß gehabt" , sagte sie nach ihrem überlegenen zweiten Weltcup-Sieg in dieser Disziplin.

Im Sommer hielt sich Zimmermann, die 2013 im Weltcup debütierte, fern vom Schnee, verbrachte viel Zeit am Strand und beim Surfen. Groß trainiert auf Schnee hat die erst 20 Jahre alte Junioren-Weltmeisterin von 2013 seither noch nicht, war zudem ein wenig angeschlagen. "Mehr oder weniger spontan" sei sie dann am Donnerstag ins Auto gestiegen und nach Mailand gefahren, berichtete Reindl. "Da hat sie die Konkurrenz dann überrumpelt."

Aus dem Nichts in die Favoritenrolle

90,8 Punkte im ersten Durchgang, 90,8 Zähler im zweiten Durchgang - eine bessere Bewertung bekam niemand für die Sprünge über die große Schanze auf dem Messegeländer in Mailand. Mit insgesamt 181,2 Zählern distanzierte sie Gremaud (157,2) deutlich und zählt nach dem insgesamt vierten Weltcup-Sieg ihrer Karriere nun zwangsläufig zu den Medaillenfavoritinnen bei der WM im März in der Sierra Nevada. Zwei der vier Weltcup-Siege holte Zimmermann in der olympischen Disziplin Slopestyle - da ist sie zudem WM-Titelverteidigerin.

