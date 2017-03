X-Games-Sieger auch Weltmeister

Bei den Herren gewann der 20-jährige US-Amerikaner Aaron Blunck seine zweite Goldmedaille bei einem Großereignis in diesem Jahr. Bei den Winter-X-Games in Aspen siegte er in der Superpipe, jetzt krönte er sich in der Sierra Nevada erstmals zum Weltmeister. Zweiter wurde der 2011-Weltmeister Mike Riddle aus Kanada, Dritter der Franzose Kévin Rolland, der Weltmeister von 2009. Titelverteidiger Kyle Smaine ( USA ) war verletzungsbedingt nicht am Start.