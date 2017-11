Nach ihrem Missgeschick mit dem Fehlstart über 500 Meter am Freitag konnte die deutsche Doppel-Meisterin Judith Dannhauer auch über die 1.000 Meter nicht ihre Leistung abrufen. In 1:17,95 Minuten kam die Erfurterin nicht über den 20. und damit letzten Platz hinaus. Damit rückt die Olympia-Teilnahme für die Thüringerin in weite Ferne.

Dannhauer unter Druck

Die Sprinterin muss nun über 1.000 Meter – wie über 500 Meter – beim nächsten Weltcup kommende Woche im norwegischen Stavanger in der B-Gruppe starten. Die interne Norm des Deutschen Olympischen Sportbundes für Pyeongchang 2018 kann sie aber nur erfüllen, wenn sie mindestens einmal in der A-Gruppe in die Top Acht, oder zweimal in die Top 16 läuft. Für den Weltverband ISU sind die Ergebnisse bei den ersten vier Weltcups ausschlaggebend. Weitere Stationen sind neben Stavanger die Hochgeschwindigkeitsbahnen im kanadischen Calgary und Salt Lake City in den USA .

Ihle über 1.000 Meter disqualifiziert

Einen rabenschwarzen Tag erwischte auch Nico Ihle zum Abschluss in Heerenveen: Der Chemnitzer wurde am Sonntag (12.11.2017) über 1.000 m in seinem Rennen gegen den russischen Tagessieger Pawel Kulischnikow disqualifiziert. "Ich bin in der zweiten Kurve vor dem letzten Klotz auf die Gerade gekommen. Das ist nicht zugelassen. Ich wusste sofort, dass ich disqualifiziert würde. Ich bin dann das Rennen zu Ende gelaufen" , erklärte Ihle nach dem Rennen. Er wurde als Letzter des 20-köpfigen Starterfeldes geführt und muss in Stavanger über 1.000 Meter ebenfalls in der B-Gruppe starten.

Am Freitag hatte Ihle noch über die 500 Meter einen hervorragenden zweiten Rang geholt und die interne Olympia-Norm geschafft. Seine Bilanz: " Die ersten 500 Meter waren megageil, die 1.000 Meter habe ich vergeigt. In Stavanger will ich die 1.000 Meter so laufen, dass ich in Calgary wieder in der A-Gruppe starte."

Claudia Pechstein und Joel Dufter schaffen "halbe" Olympia-Norm

Über 1.000 Meter war Joel Dufter aus Inzell bester Deutscher, der in 1:09,36 Minuten auf Platz zwölf lief und damit die halbe Olympia-Norm erfüllte. Den Sieg sicherte sich Kulischnikow (1:07,97) vor Lokalmatador Kai Verbij (1:08,12) und Havard Holmefjord Lorentzen aus Norwegen (1:08,28).

Auch Altmeisterin Claudia Pechstein knackte in Heerenveen die halbe Olympia-Norm. Über 3.000 Meter belegte die fünfmalige Olympiasiegerin aus Berlin in 4:07,63 Minuten den zehnten Platz und schrammte damit knapp an ihrem Tages-Ziel mit Rang acht vorbei, der ihr die siebte Olympia-Teilnahme direkt garantiert hätte. Pechstein könnte aber in der kommenden Woche auf ihrer Spezialstrecke über 5.000 Meter im norwegischen Stavanger das Ticket nach Pyeongchang endgültig buchen.

Roxanne Dufter bucht Olympia-Ticket

Das Olympia-Ticket sicherte sich dagegen bereits in Heerenveen die Inzellerin Roxanne Dufter, die nach Rang 16 über 1.500 Meter am Sonntag im direkten Duell mit Pechstein in 4:12,10 Minuten auf Platz 13 über 3.000 Meter kam und somit zum zweiten Mal die halbe Norm schaffte.