Nico Ihle - Eine Olympia-Medaille ist das große Ziel

Mittagsmagazin | 07.11.2017 | 01:29 Min. | Verfügbar bis 07.11.2018 | Das Erste

An diesem Wochenende startet die Eisschnelllaufsaison mit dem Auftakt im holländischen Heerenveen. Das große Ziel für den deutschen Sprinter Nico Ihle ist in dieser Saison allerdings eine Medaille bei Olympia in Pyeongchang.