Pechstein gewinnt WM-Silber

Claudia Pechstein ist bei den Einzelstrecken-Weltmeisterschaften in Gangneung sensationell zu Silber gelaufen. Elf Tage vor ihrem 45. Geburtstag musste sich die Berlinerin am Samstag über 5.000 m in 6:53,93 Minuten nur Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Martina Sablikova (Tschechien/6:52,38) geschlagen geben. Bronze ging an Ivanie Blondin (Kanada/6:57,14). Bente Kraus (Berlin) belegte als zweite deutsche Starterin in 7:00,62 Minuten den achten Rang.

"Es ist für mich wie Gold"

Die fünfmalige Olympiasiegerin hatte alles auf ihre Spezialstrecke gesetzt und eigens auf einen Start über 3000 m verzichtet, um sich gezielt auf den "langen Kanten" vorzubereiten. Im vorletzten Duell trat Pechstein gegen Blondin angetreten und distanzierte die Kanadierin klar. Mit nur einer Ausnahme brachte sie stets 32er-Rundenzeiten auf das schnelle Eis der künftigen Olympia-Bahn, auf der es im Februar 2018 bei den Winterspielen von Pyeongchang erneut um Edelmetall geht. Pechsteins Zeit war ihre schnellste seit ihrer Zweijahres-Sperre zwischen 2009 und 2011 und bedeutete zunächst die Führung. Fast hätte es sogar zum Sieg gereicht, doch dann kam noch die die große Favoritin Sablikova und unterbot Pechsteins Bestmarke. Die Berlinerin focht das nicht an: "Es ist für mich wie Gold. Einfach ein Traum" , sagte sie dem niederländischen TV-Sender NOS.

30. Medaille bei Einzelstrecken-WM

Mit WM-Silber holte sich die die fünfmalige Olympiasiegerin ihre 30. Medaille bei einer Einzelstrecken-WM. Insgesamt war es die 61. Medaille bei internationalen Meisterschaften.