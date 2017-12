Mit einem Cowboy-Hut und der goldenen Medaille um den Hals hüpfte sie auf dem Podium vor Freude nach ihrem Sieg. Die Berlinerin gewann in der Nacht zu Montag (04.12.2017/ MEZ ) beim Weltcup in Calgary den Massenstart.

Pechstein: "Das ist unglaublich"

Bereits vor zwei Wochen hatte die 45-Jährige beim Weltcup in Norwegen mit dem Sieg über die 5.000 Meter für Furore gesorgt. " Das ist unglaublich. Es ist ein Thron, den man besteigt. Das ist für die Geschichtsbücher und gibt mir sehr viel Selbstbewusstsein ", sagte Pechstein nach dem taktisch klugen Rennen auf dem schnellen Eis im Olympic Oval. Pechstein hatte sich in dem Lauf zusammen mit zwei Konkurrentinnen vom Hauptfeld abgesetzt und am Ende durchgesetzt. Damit hat sie den Startplatz bei den Winterspielen im Februar in Pyeongchang, wo der Massenstart erstmals ausgetragen wird, so gut wie sicher.

" Sie ist einfach gut drauf. Es war ein tolles Rennen, das hat sie gut gemacht. Die besten 24 qualifizieren sich, da sollte auch nächste Woche in Salt Lake City nichts mehr passieren ", sagte Teamleiter Helge Jasch. Viel Zeit zum Feiern hat die Berlinerin nicht. Bereits am Montagmorgen ging es weiter zur nächsten Weltcup-Station nach Salt Lake City.

