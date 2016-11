In 35,70 Sekunden war der deutsche Meister und WM-Vierte Ihle etwas langsamer als im ersten Rennen am Samstag (12.11.16), als er in 35,51 Sekunden Platz fünf belegt hatte. Nur sieben Hundertstel trennten ihn am Schlusstag in dem engen Rennen von der Zeit des niederländischen Vizeweltmeisters Kjeld Nuis, der die B-Gruppe in 35,63 Sekunden gewann. Ihle verpasste in Harbin den Aufstieg in die A-Gruppe der besten 20 Sprinter. Derzeit rangiert er auf Platz 22. der Weltcupwertung. Sollten in der kommenden Woche in Nagano zwei der vor ihm platzierten Sprinter nicht starten, würde der Chemnitzer aufrücken.

Weltrekordler gewinnt

Den Sieg im zweiten 500-Meter-Rennen von Harbin sicherte sich Weltrekordler Pawel Kulischnikow. Der Russe, der in der Vorsaison bei acht Starts auf dieser Distanz sieben Mal gewonnen hatte und danach zwischenzeitlich wegen angeblichen Meldonium-Missbrauchs suspendiert war, setzte sich in 34,98 Sekunden knapp vor dem Chinesen Tingyu Gao (34,99) durch. Vortagessieger Roman Krech aus Kasachstan landete in 35,31 Sekunden nur auf Platz elf und verlor die Gesamtweltcupführung an Kulischnikow.