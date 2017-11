Eisschnelllauf

Fehlstart für Judith Dannhauer

Judith Dannhauer.

Mit einem Fehlstart begann die Saison für die deutsche Meisterin Judith Dannhauer. Die Erfurterin, die vor ihrer Heirat im Juni 2015 Judith Hesse, hieß, wurde am Freitag beim 500-Meter-Rennen der B-Gruppe disqualifiziert. "Der Starter hat sehr lange gezögert. Ihre Gegnerin Fleur van den Brandt aus den Niederlanden war auch sehr unruhig und hat den ersten Fehlstart verursacht. Als Judith dann beim zweiten Versuch zuckte, war sie raus" , schilderte Teamchef Helge Jasch den missglückten Auftakt für die Deutschen in die Weltcup-Saison. Nach ihrem Missgeschick muss Dannhauer auch auf der kommenden Weltcupstation nächste Woche im norwegischen Stavanger in der B-Gruppe antreten.

Pechstein im Massenstart-Finale

Claudia Pechstein sicherte sich dagegen die Finalteilnahme im Massenstart. Die Berlinerin wurde in ihrem Halbfinale am Freitagabend Dritte und kämpft nun am Sonnabendabend um eine Podestplatzierung - auch wenn der Massenstart nicht zu den Lieblingsdistanzen der 45-Jährigen gehört. Über 1.500 Meter am Sonnabend und 3.000 Meter am Sonntag darf Pechstein am Wochenende aber auch noch bei ihren Paradedisziplinen ran.



Zudem war Pechstein am Freitag in der Teamstaffel unterwegs. Das Trio mit der Berlinerin, Gabriele Hirschbichler und Roxanne Dufter (beide Inzell) belegte in 3:02,85 Minuten den sechsten Rang und offenbarte noch Steigerungspotenzial. Den Sieg in Weltrekordzeit von 2:55,77 Minuten sicherte sich Japan.

Thema in: Deutschlandfunk, Freitag 10.11., 22.45 Uhr

dh/dpa/sid | Stand: 10.11.2017, 19:14