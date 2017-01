Eisschnellläufer Nico Ihle ist am zweiten Tag der Sprint-EM in Heerenveen etwas zurückgefallen. In seinem zweiten 500-Meter-Lauf strauchelte der der Chemnitzer nach 50 Metern, belegte in 35,51 Sekunden nur den achten Platz und rutschte auf Rang vier ab. Bei Halbzeit der Titelkämpfe, die in zwei 500- und zwei 1.000-Meter-Läufen ausgetagen wird, war er noch Zweiter gewesen. Eine Medaille ist dennoch in Reichweite, bis zum zweitplatzierten Norweger Havard Holmefjord Lorentzen muss er über die abschließenden 1.000 Meter nur sechs Hundertstel aufholen, bis zum Dritten, dem Niederländer Ronald Mulder ist es gar nur eine.

Klar in Führung liegt der Niederländer Kai Verbij. Ohne einen einzigen Sieg in den ersten drei Disziplinen hat der 22-Jährige 1,1 Sekunden Vorsprung auf die Konkurrenz.

Pechstein im Finale über 5.000 Meter

Claudia Pechstein

Bei den Allround-Meisterschaften der Damen hat Claudia Pechstein das Finale der besten Acht erreicht. Die 44-jährige Berlinerin kam über 1.500 Meter in 2:00,56 Minuten als Neunte ins Ziel und lag im Gesamtklassement an achter Stelle. Eine Medaille ist nicht mehr zu erreichen.

In Führung liegt die Niederländerin Ireen Wüst. Die vierfache Olympiasiegerin hat bislang alle Strecken gewonnen und geht mit einem Vorsprung von 11 Sekunden auf Teamkollegin Antoinette de Jong und 17 Sekunden auf Titelverteidigerin Martina Sablikova aus Tschechien ins abschließende 5.000-Meter-Rennen.

Stand: 07.01.2017, 12:27