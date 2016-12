Sprint-Mehrkampf in Inzell

"Ein wichtiger Wettkampf für mich mit Blick auf die EM-Premiere. Nach den vergangenen drei Trainingswochen bei miesem Wetter auf der Freiluftbahn von Chemnitz wusste ich gar nicht, wo ich derzeit stehe" , meinte der 31-Jährige. In 35,17 Sekunden erreichte Ihle über 500 Meter seine bisher schnellste Zeit in der Max-Aicher-Arena und dominierte auch über die doppelte Distanz. Zweite wurde Denny Ihle aus Chemnitz. Der Inzeller Joel Dufter musste wegen eines Infekts verzichten.

Bei den Damen holte sich in einer schwach besetzten Zweiter-Konkurrenz die Erfurterin Judith Dannhauer mit gleichfalls vier Siegen den Titel.

EM -Ticket für Claudia Pechstein

Claudia Pechstein